В Якутске при приземлении у самолета подломились опоры шасси, есть пострадавшие

В аэропорту Якутска Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы взлетной полосы. Значительных травм находившиеся на борту не получили, однако четверым потребовалась помощь медиков.

10 октября в 3:20 (21:20 мск) самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс 414 Улан-Удэ – Якутск, после посадки выкатился за взлетно-посадочную полосу. Воздушное судно при этом получило повреждения. В частности, у самолета подломилась стойка шасси.

По данным Росавиации, на борту лайнера находились 87 пассажиров и 5 членов экипажа. В медпункт аэропорта обратились четыре человека, сообщили в пресс-службе АО «Аэропорт Якутск». У пострадавших головные боли и ушибы, под вопросом сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Их отправили в больницу, более точно об их состоянии станет известно после консультации врача.

В настоящее время воздушная гавань работает на вылет. На месте работает бригада авиационно-технической базы АК «Якутия». Отмечается, что прием самолетов будет осуществляться по завершению работ по удалению аварийного лайнера с полосы.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Так проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Выясняют причины аварии и в Росавиации. В Восточно-Сибирском следственном управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

В Якутске у самолета подломились опоры шасси

Не исключено, что самолет выкатился за пределы взлетной полосы из-за гололеда. По словам близкого к комиссии расследования источника портала News.Ykt.Ru, накануне в Якутске шел мокрый снег и ночью полоса обледенела. «Из-за гололеда пилоты не смогли вырулить на полосу для поворота. В первую очередь, за это ответят наземные службы аэропорта, потому что не подготовили ВПП, а также техотдел авиакомпании «Якутия» за износ покрышек шасси самолета». Собеседник уточнил, что при таких повреждениях Sukhoi Superjet 100 восстановлению не подлежит.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 10.10.18

Водитель троллейбуса в Орле рассказала, как задавила людей. / Взрывы на армейских складах в Ичне пробили огромную брешь в обороноспособности Украины. / Ситуация взрывоопасна: конфликт Чечни и Ингушетии угрожает спровоцировать другие территориальные споры. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»