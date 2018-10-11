Самолет летал с неисправностью: действие сертификата авиакомпании «Якутия» может быть приостановлено

Росавиация может ограничить действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Якутия» из-за ЧП в аэропорту Якутска, произошедшее 10 октября. В ходе проверки выяснилось, что система безопасности полетов не соответствует нормам.

«В 2018 году Росавиацией в ходе проведения проверок деятельности АО «Авиакомпания «Якутия» на соответствие требованиям федеральных авиационных правил были выявлены существенные нарушения требований воздушного законодательства РФ», – сообщается на сайте ведомства.

В частности, авиакомпания допускала нарушения максимальной продолжительности полетных смен летных экипажей, не выполняла техническое обслуживание воздушных судов в установленные сроки, нарушала сроки замены изделий самолета с ограниченным ресурсом, а также фальсифицировала производственно-техническую документацию.

«По результатам проведенных проверок комиссиями Росавиации делались заключения о том, что система управления безопасностью полетов авиакомпании не в полной мере соответствует установленным требованиям, руководство авиакомпании не способно принимать эффективные меры по устранению недостатков в деятельности авиапредприятия»,– заявили в ведомстве. В настоящее время рассматривается вопрос ограничения действия сертификата эксплуатанта «Якутии».

10 октября в 3:20 (21:20 мск) самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс 414 Улан-Удэ – Якутск, после посадки выкатился за взлетно-посадочную полосу. Воздушное судно при этом получило значительные повреждения. В частности, у самолета подломилась стойка шасси. Четверым пассажирам потребовалась помощь медиков.

Аэропорт был временно закрыт, за это время задержаны около 20 рейсов. В Росавиации уточнили, что «работы по эвакуации самолета с ВПП продолжались более 12 часов, что свидетельствует об отсутствии в аэропорту необходимого оборудования и надлежащей подготовки персонала».

Производитель судна «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заявил, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за «внешних факторов».

В Восточно-Сибирском следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Москва – Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Москва – Якутск. Другие новости 11.10.18

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