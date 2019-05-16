Колеса шасси лопнули при посадке пассажирского самолета в Якутске

У самолета Ан-24 авиакомпании «Якутии» разрушились колеса правой стойки шасси после посадки в аэропорту Якутска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэрогавании. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел в 01:31 16 мая. На борту самолета, выполнявшего рейс ЯК462 Нюрба – Якутск, находилось 33 человека – 29 пассажиров и четыре члена экипажа. Отмечается, что службы аэропорта оперативно отбуксировали лайнер, аэрогавань работает в штатном режиме.

Для расследования происшествия создана комиссия Росавиации.

Напомним, в октябре прошлого года произошел серьезный инцидент с пассажирским бортом «Якутии» в аэропорту Якутска. 10 октября самолет SSJ-100, выполнявший рейс Улан-Удэ – Якутск, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно при этом получило значительные повреждения: у самолета подломилась стойка шасси. Четырем пассажирам потребовалась помощь врачей.

Производитель лайнера «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) заявил, что самолет выкатился за пределы ВПП из-за «внешних факторов». Отмечалось, что инцидент произошел из-за обледенения полосы. В Восточно-Сибирском следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Росавиация провела проверку авиакомпании «Якутия», в ходе которой выяснилось, что система безопасности полетов перевозчика не соответствует требованиям воздушного законодательства РФ. В частности, авиакомпания допускала нарушения максимальной продолжительности полетных смен летных экипажей, не выполняла техническое обслуживание воздушных судов в установленные сроки, нарушала сроки замены деталей самолета с ограниченным ресурсом, а также фальсифицировала производственно-техническую документацию.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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