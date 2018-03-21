Замглавы дальневосточной таможни заподозрили в многомиллионной контрабанде

Первый замначальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров накануне задержан во Владивостоке и этапирован в Москву, сообщают СМИ. В пресс-службе таможенного управления подтвердили задержание Федорова, однако отказались сообщить подробности дела.

Задержание высокопоставленного таможенника связано с уголовным делом владивостокского бизнесмена, главы компании «Дальзавод Терминал» Родиона Тихонова, обвиняемого в неуплате таможенных платежей в особо крупном размере и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ». 15 марта Басманный суд Москвы арестовал по этому делу самого предпринимателя, четверых связанных с ним бизнесменов и заместителя начальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгения Романченко, обвиняемого в получении крупной взятки.

Следствие предполагает, что фигуранты дела организовали ввоз в РФ десятков контейнеров с тканями и шубами под видом дешевых стройматериалов. Ущерб от деятельности преступной группировки, по предварительным данным, может достигать сотен миллионов недополученных таможенных платежей.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 20.03.18

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