Кунашир остался без бензина из-за бюрократической волокиты

На острове Кунашир закончился бензин. Топливо привезли на больших судах, которые не смогли разгрузить местные стивидоры. Муниципальные власти предполагают, что бензин прибудет на единственную автозаправку только в июне.

В комитете по управлению муниципальным имуществом Южно-Курильского городского округа сообщили, что бензин закончился еще в начале мая, передает «Интерфакс». Впрочем, тревоги по этому поводу местные власти не испытывают, так как большая часть автотранспорта в районе работает на дизтопливе, которого сейчас в достатке.

«Розничная реализация бензинов в настоящее время, действительно, не осуществляется», – подтвердили чиновники. Дело в том, что раньше топливо привозили на малых судах, в результате стоимость бензина резко возрастала.

В этот раз топливо привезли на судах большей тоннажности, а у местных стивидоров в Южно-Курильском портпункте не оказалось лицензии на разгрузку топлива с таких крупных судов. Сейчас стивидоры оформляют разрешение в Госморнадзоре во Владивостоке.

Остатки запасов бензина используются только для нужд муниципального автотранспорта. Ожидается, что поставки возобновятся в начале июня.

Южно-Курильск, Служба информации РИА «Новый день»

Южно-Курильск. Другие новости 15.05.18

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