100 рублей за литр японского бензина: Курилы оказались в топливной блокаде

На острове Кунашир наблюдается острая нехватка автомобильного топлива. Местные жители покупают по 100 рублей за литр бензин, привезенный из Японии нелегально. Прокуратура Сахалинской области начала проверку.

Как ранее сообщал «Новый День», о нехватке бензина на Кунашире стало известно в начале мая. Топливо на остров привезли в марте на больших судах, которые не смогли разгрузить местные стивидоры. Тогда муниципальные власти предположили, что проблемы должны решиться в начале июня, но этого не произошло.

Как сообщают местные СМИ, автомобилистам приходится покупать бензин на черном рынке. Топливо доставляют в бочках из Японии или Владивостока. Цена на него заоблачная – 100 рублей за литр. Однако жителям приходится пользоваться услугами нелегалов, так как на единственной на острове АЗС давно бензина нет.

Более того общественный транспорт перешел на сокращенный график работы. Впрочем, отмечается, что дефицита дизеля на Кунашире не наблюдается.

В ситуацию вмешался губернатор Сахалина Олег Кожемяко. Он поручил областному министерству транспорта и дорожного хозяйства помочь портовым организациям Южных Курил, а также перевозчикам ускорить оформление лицензий, необходимых для работы с нефтепродуктами.

Кроме того, проверку проводит прокуратура Сахалинской области. «В рамках организованной проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при распоряжении объектами муниципальной собственности, лицензионного законодательства, а также реализации возложенных на органы местного самоуправления функций», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Южно-Курильск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Курильск. Другие новости 07.06.18

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