Пропавшего в Приморье мальчика ищут полицейские и волонтеры

В Приморском крае ищут десятилетнего мальчика. Накануне ребенок ушел из дома и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

По информации регионального управления Следственного комитета, днем 29 мая школьник ушел из дома в селе Пухово Анучинского района и пропал. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи отрабатывают различные версии исчезновения ребенка. Они допускают, что с

На месте работают криминалисты, допрашиваются его родители и соседи.

В поисках мальчика задействованы полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 29.05.18

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