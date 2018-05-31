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Четверг, 31 мая 2018, 10:20 мск

Новости Дальний Восток

В Приморье вероятным убийцей 10 летнего мальчика оказался подросток

В Приморье по подозрению в убийстве ребенка задержан подросток, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Сообщение о том, что в селе Пухово Анучинского района пропал 10-летний мальчик, поступило в следственные органы Приморского края 30 мая. Родные пропавшего сообщили, что он вышел из своего дома на улице Школьной, но домой не вернулся.

Как писал «Новый День», по факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Были организованы поиски мальчика, в ходе которых удалось обнаружить его тело с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний молодой человек.

В настоящее время на месте работают следователи. Они допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия, назначены судебные экспертизы. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений среди несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 30.05.18

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