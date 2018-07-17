Главу психоинтерната в ЕАО уволили из-за гибели 10 пациентов

Губернатор Еврейской автономной области распорядился лишить должности руководителя Биробиджанского психоневрологического интерната Олег Василенко. Причиной увольнения стала гибель 10 пациентов от пневмонии.

«Директор Биробиджанского психоневрологического интерната уволен с 17 июля 2018 года, – говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. – По результатам проверки выявлено невыполнение установленных уставом учреждения целей и видов деятельности, для которых оно создано. Ранее прокуратура области сделала выводы о нарушениях федерального законодательства в учреждении».

Вспышка гриппа и ОРВИ в психоневрологическом интернате произошла в середине марта. Тогда в больнице скончались четыре пациента, еще трое находились на лечение. Двое умерли 25 и 27 марта. К началу апреля число погибших пациентов достигло восьми. Как уточнили в Следственном комитете, всего скончалось десять подопечных интерната.

Областное управление СКР по ЕАО возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В правительстве ЕАО добавили, что проверка в отношении сотрудников областного комитета социальной защиты населения в настоящее время продолжается.

Биробиджан, Служба информации РИА «Новый День»

Биробиджан. Другие новости 16.07.18

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