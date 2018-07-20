В оздоровительном лагере под Биробиджаном произошло массовое отравление детей

Прокуратура Еврейской автономной области организовала проверку по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере «Жемчужина», который находится недалеко от столицы региона – Биробиджана. Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, этот лагерь подведомствен комитету образования ЕАО.

В прокуратуре рассказали, что 15 детей почувствовали себя плохо и сегодня, 20 июля, были госпитализированы в областную инфекционную больницу. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию и оценивают состояние детей как удовлетворительное. Все они получают всю необходимую медпомощь.

В ходе прокурорской проверки, в которой также принимают участие сотрудники управления Роспотребнадзора по ЕАО, будут установлены причины отравления. Специалисты проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в оздоровительном лагере, изучат вопросы поставки продуктов питания. Прокурор области взял ход проверки на личный контроль.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе массовое отравление произошло в Туве. Число отравившихся в кызыльском кафе «Шаурма» тувинцев увеличилось до 137 человек, из них 37 детей. Все они почувствовали себя плохо через некоторое время после приема пищи в закусочной. Об этом рассказал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Источником отравления стали куриное мясо и чесночный соус. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 12 пострадавших обнаружили ДНК сальмонеллы, у одного из сотрудников заведения – ДНК шигеллы. МВД Тувы возбудило уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей» (ч.1 ст.236 УК РФ).

Биробиджан, Иван Гридин

Биробиджан. Другие новости 19.07.18

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