Число отравившихся в тувинской закусочной людей выросло до 137

Число отравившихся в кызыльском кафе «Шаурма» тувинцев увеличилось до 137 человек, из них 37 детей. Все они почувствовали себя плохо через некоторое время после приема пищи в закусочной. Об этом рассказал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На данный час зарегистрировано 137 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, из них у 37 детей. Госпитализирован 61 человек, из них 18 детей. Состояние стабильное с положительной динамикой. Министру здравоохранения РТ О.Э. Донгаку поручено не ослаблять личный контроль за состоянием каждого человека, особенно ребятишек. Перед руководителем Канцелярии Монгалом А.М. поставил задачу выяснить все обстоятельства массового отравления людей, найти виновных лиц, в том числе должностных», – написал глава региона.

Как писал «Новый День», источником отравления стали куриное мясо и чесночный соус. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 12 пострадавших обнаружили ДНК сальмонеллы, у одного из сотрудников заведения – ДНК шигеллы. МВД Тувы возбудило уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей» (ч.1 ст.236 УК РФ).

Кызыл, Иван Гридин

Кызыл. Другие новости 18.07.18

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