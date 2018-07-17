В тувинском кафе отравилась сотня человек. 50 из них госпитализированы

В Республиканскую инфекционную больницу Тувы с признаками острого кишечного отравления с 12 по 17 июля обратилось 92 человека в возрасте от 4 до 69 лет. Из них было госпитализировано 50 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди заболевших 17 детей. Состояние больных стабильное, с положительной динамикой, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«50 человек попали больницу с острой кишечной инфекцией в возрасте от 4 до 69 лет. Детей среди них (до 17 лет) 17 человек. Они отравились привозным из-за пределов Тувы мясом курицы в одной из закусочных. Состояние здоровья людей стабильное. Врачи работают в усиленном режиме. В отношении предпринимателя идёт проверка, закусочная закрыта до окончания разбирательств», – написал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице «ВКонтакте».

Медики начали эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, все отравившиеся посетили закусочную «Шаурма» на площади Арбата в Кызыле. В связи с этим работа заведения общепита была приостановлена. Роспотребнадзор готовит исковые заявления в суд с требованием о возмещении морального и материального ущерба пострадавшим за некачественное оказание услуг и нанесение вреда здоровью.

В первые сутки к медикам за помощью обратились четыре человека, во вторые сутки – 15 человек, в третьи сутки – 20 человек. Все они жители Кызыла, Пий-Хемского, Тандынского, Тере-Хольского кожуунов и поселка Каа-Хем Кызылского кожууна. Эпидемиологи отобрали образцы продуктов на лабораторные исследования, обследуют состояние больных и персонала закусочной.

По предварительным данным лабораторных исследований на 16 июля у 12 больных обнаружена ДНК сальмонеллы. Выявлен один работник закусочной «Шаурма» с ДНК шигеллы. Примечательно, что пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью по сегодняшний день. Вероятным источником инфекции является куриное мясо, соус чесночный непромышленного приготовления без рецептуры и ТУ с использованием сырых яиц, путь передачи инфекции – алиментарный. Роспотребнадзор приостановил реализацию 3,5 тонн куриного мяса, наложен арест на продукты без сопроводительных документов.

Установлено, что закусочная «Шаурма» начала работу 25 июня 2018 года и принадлежит индивидуальному предпринимателю Сайёдову, который в нарушение российского законодательства не уведомил Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности.

В ходе эпидемиологического расследования из шести работников заведения только два человека предоставили личные медицинские книжки. В нарушение СанПиН для работников и посетителей имеется один вход в заведение, который используются также для загрузки пищевых продуктов, не организована поточность технологических процессов раздельно для сырых и готовых продуктов.

Кроме того, было отмечено неудовлетворительное санитарное состояние заведения, отсутствует график проведения уборок и генеральных уборок, контроль температурного режима хранения продуктов не проводится, в заведении нет туалета для посетителей и раковины для мытья рук. Холодильная витрина, где хранятся скоропортящиеся продукты, находится в нерабочем состоянии, не оснащена термометром, журнал регистрации результатов контроля отсутствует. Выявлены грубые нарушения технологии обработки сырья и производства продукции. На момент проверки в заведении общественного питания находились продукты без сопроводительных документов.

Эпидемиологическим расследованием установлены поставщики продуктов питания, в отношении которых также проводятся необходимые мероприятия, направлены информационные письма в управления Роспотребнадзора по Воронежской области, Республике Хакасия, Красноярскому краю о подозрении на вероятный источник инфекции через продукцию от производителей и поставщиков продовольствия. К расследованию случая массового пищевого отравления людей подключились органы прокуратуры, ФСБ, МВД.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Туве, по факту массового отравления организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Кызыл, Иван Гридин

Кызыл. Другие новости 17.07.18

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