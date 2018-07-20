Число отравившихся шаурмой тувинцев приблизилось к 200

Число обратившихся за медицинской помощью тувинцев после массового отравления в закусочной «Шаурма» в Кызыле выросло до 187 человек. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 20 июля, рассказал глава республики Шолбан Кара-оол.

«Сегодня седьмые сутки с момента первого поступления обращения больных. Всего за эти дни обратилось 187 человек, из них госпитализировано – 99. Остальные 88 человек получают амбулаторное лечение под наблюдением участковых педиатров и терапевтов по месту жительства. На сегодняшний день, из числа госпитализированных 13 человек выписаны, в связи с улучшением состояния, остается сейчас в стационарах 86 человек», – сообщил глава Тувы.

Он также отметил, что состояние большинства пострадавших медики оценивают как «средней тяжести», «удовлетворительное» и «стабильное», а опасений за пациентов у них нет. Шолбан Кара-оол также напомнил, что постоянный личный контроль за ситуацией ведет министр здравоохранения республики Орлан Эрес-оолович Донгак, перед которым стоит задача обеспечить 100-процентный охват медицинским наблюдением всех пострадавших.

«Сейчас идет спад обращений, рассчитываем, что к следующей неделе ситуация пойдет на улучшение. Из-за нагрузки были развернуты дополнительные койки, врачи работают сверхурочно. Происшествие оценено совместно с Роспотребнадзором, проведено служебное расследование. Идет проверка продуктов, завезенных общепитом, где отравились люди, в Туву», – написал глава республики.

Как сообщал «Новый День», по данным на 18 июля в больницы с признаками отравления обратились 137 тувинцев, принимавших пищу в закусочной «Шаурма». Источником отравления стали куриное мясо и чесночный соус. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 12 пострадавших обнаружили ДНК сальмонеллы, у одного из сотрудников заведения – ДНК шигеллы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей» (ч.1 ст.236 УК РФ).

Кызыл, Иван Гридин

Кызыл. Другие новости 20.07.18

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