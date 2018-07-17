Отравление сотни посетителей кафе в Туве обернулось «уголовкой»

В Туве возбуждено уголовное дело по факту отравления в кызыльском кафе «Шаурма» почти сотни человек. Дело возбуждено по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекшее по неосторожности массовое отравление людей» (ч.1 ст.236 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД Тувы Аржаана Чакчина.

По последним данным Минздрава Тувы, за помощью с признаками отравления к медикам обратились 96 человек. Ранее сообщалось о 92 пострадавших, 17 из которых – дети. Врачи отметили, что на 17 июля состояние больных стабильное, все они получают лечение в соответствие со стандартами специализированной медицинской помощи при кишечных инфекциях.

Как писал «Новый День», по предварительным данным, все отравившиеся посетили закусочную «Шаурма» на площади Арбата в Кызыле. В связи с этим работа заведения общепита была приостановлена. Роспотребнадзор готовит исковые заявления в суд с требованием о возмещении морального и материального ущерба пострадавшим за некачественное оказание услуг и нанесение вреда здоровью.

По предварительным данным лабораторных исследований, на 16 июля у 12 больных обнаружена ДНК сальмонеллы. Выявлен один работник закусочной «Шаурма» с ДНК шигеллы. Вероятным источником инфекции является куриное мясо, соус чесночный непромышленного приготовления без рецептуры и ТУ с использованием сырых яиц, путь передачи инфекции – алиментарный. Роспотребнадзор приостановил реализацию 3,5 тонн куриного мяса, наложен арест на продукты без сопроводительных документов.

Эпидемиологическим расследованием установлены поставщики продуктов питания, в отношении которых также проводятся необходимые мероприятия, направлены информационные письма в управления Роспотребнадзора по Воронежской области, Республике Хакасия, Красноярскому краю о подозрении на вероятный источник инфекции через продукцию от производителей и поставщиков продовольствия. К расследованию случая массового пищевого отравления людей подключились органы прокуратуры, ФСБ, МВД.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Туве, по факту массового отравления организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Кызыл, Иван Гридин

Кызыл. Другие новости 17.07.18

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