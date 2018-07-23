По факту массового отравления в детском лагере под Биробиджаном возбудили дело

В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ). Поводом стало массовое отравление в детском оздоровительном лагере «Жемчужина».

По последним данным, утром 20 июля из лагеря с диагнозом «острая кишечная инфекция» было госпитализировано 19 детей и двое взрослых. Ранее сообщалось о 15 отравившихся детях. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЕАО, на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и руководство регионального следственного управления. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, назначены судебные экспертизы с привлечением сотрудников Роспотребнадзора, проведен осмотр места происшествия.

Как писал «Новый День», в середине июля массовое отравление произошло в Туве. Число отравившихся в кызыльском кафе «Шаурма» тувинцев увеличилось до 137 человек, из них 37 детей. Все они почувствовали себя плохо через некоторое время после приема пищи в закусочной. Об этом рассказал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Источником отравления стали куриное мясо и чесночный соус. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 12 пострадавших обнаружили ДНК сальмонеллы, у одного из сотрудников заведения – ДНК шигеллы. МВД Тувы возбудило уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей» (ч.1 ст.236 УК РФ).

Биробиджан, Иван Гридин

Биробиджан. Другие новости 23.07.18

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