В Якутии депутат кулаками заставлял пилотов напиться перед рейсом

Народный депутат государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) от «Единой России» Юрий Садовников устроил пьяный дебош в гостинице. Как сообщает агентство «ТайгаПост», в распоряжении которого оказалась видеозапись с непристойным поведением народного избранника, депутат изрядно напился, а потом пошел искать приключений в соседних номерах гостиницы, где остановился.

По соседству с Садовниковым ночевали пилоты вертолета, которым утром нужно было отправляться в рейс. Слуга народа, используя угрозы и физическую силу, пытался заставить летчиков выпить с ним горячительного, игнорируя их нежелание и необходимость утром отправиться в полет.

Скриншот с видео «Пьяная разборка народного депутата Якутии Юрия Садовникова с пилотами вертолета 18+». Шамиль Никифоров / youtube.com

Агентство сообщает, что ЧП в гостинице Усть-Неры случилось в ночь на 5 августа. Около 3:00 депутат заскучал и вломился в номер, где отдыхали пилоты вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Садовников игнорировал отказ пилотов «пить не будем, нам утром в полет» и перешел к угрозам. В частности, он якобы угрожал мужчинам расправой, когда они по работе прилетят в Среднеколымск, обещал уволить, так как имеет поддержку главы Минтранса.

Расстроившись, что угрозы не действуют, Садовников стал бросаться на пилотов с кулаками. Терпение у мужчин иссякло, и они вызвали полицию. Садовникова доставили в отделение и составили в его отношении протокол об административном нарушении.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 06.08.18

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