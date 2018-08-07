Депутата парламента Якутии отстранили от выборов из-за пьяного дебоша

Устроивший пьяный дебош в гостинице заместитель гендиректора ГУП «ЖКХ Якутии», депутат государственного собрания республики от партии «Единая Россия» Юрий Садовников исключен из списка кандидатов в народные депутаты, сообщили в региональном отделении ЕР. Решение было принято на внеочередном заседании партии.

«Члены политсовета поддержали решение об исключении Садовникова из списка кандидатов в Колымо-Индигирской региональной группе N34 за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам», – заявил секретарь ЯРО «Единой России» Сахамин Афанасьев.

В региональном отделении также отметили, что Садовников не является членом «Единой России», а на выборы шел как сторонник партии.

Как писал «Новый День», 5 августа в одном из номеров гостиницы в Усть-Нере Садовников устроил пьяный дебош. Изрядно выпивший народный избранник вломился в номер к пилотам вертолета Ми-8 «Полярных авиалиний» и, используя ненормативную лексику и угрозы, пытался заставить их выпить с ним, несмотря на то, что летчикам утром нужно было в рейс. Разозлившись на дисциплинированных пилотов, депутат полез на них с кулаками. Успокоили дебошира полицейские. Садовникова доставили в отделение полиции и составли в отношении него протокол об административном правонарушении.

Врио главы Якутии Айсен Николаев поручил начать служебную проверку по этому инциденту и принять меры в отношении провинившегося чиновника.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 07.08.18

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