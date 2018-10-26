В Приморье один человек погиб при обрушении моста

В Приморском крае автомобильный мост рухнул после того, как на него въехал большегруз. По предварительным данным, погиб один человек.

Инцидент произошел в Михайловском районе, обрушился мост через реку Осиновка. В этот момент по нему двигались грузовик и легковой автомобиль. В результате фура наехала на легковушку и придавила ее.

Фото: пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

В региональном следственном управлении сообщили, что есть данные об одном погибшем в легковой машине. Водитель большегруза не пострадал.

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю данных о пострадавших пока нет, «так как легковой автомобиль не извлечен из-под прицепа и воды».

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полицейские и следователи. В настоящее время движение автотранспорта по мостовому переходу полностью ограничено. Объезд осуществляется через село Кремово, уточнили в ГИБДД.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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