В Приморье один человек погиб при обрушении моста

В Приморском крае автомобильный мост рухнул после того, как на него въехал большегруз. По предварительным данным, погиб один человек.
Инцидент произошел в Михайловском районе, обрушился мост через реку Осиновка. В этот момент по нему двигались грузовик и легковой автомобиль. В результате фура наехала на легковушку и придавила ее.
Фото: пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю
В региональном следственном управлении сообщили, что есть данные об одном погибшем в легковой машине. Водитель большегруза не пострадал.
В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю данных о пострадавших пока нет, «так как легковой автомобиль не извлечен из-под прицепа и воды».
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полицейские и следователи. В настоящее время движение автотранспорта по мостовому переходу полностью ограничено. Объезд осуществляется через село Кремово, уточнили в ГИБДД.
Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»
Владивосток. Другие новости 26.10.18
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