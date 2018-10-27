При обрушении моста в Приморье погибли женщина и ребенок

В Приморском крае спасатели завершили работы на месте обрушения моста через реку Осиновка. Из обломков легкового автомобиля, которого придавило фурой, извлечены тела двух погибших. Водитель грузовика задержан.

По данным краевого управления МЧС, чтобы извлечь легковушку из-под прицепа, пришлось разгружать фуру. Когда спасателям удалось добраться до зажатого автомобиля, в нем нашли тела двух погибших – 25-летней женщины и 3-летней девочки. По словам сотрудников МЧС, у пассажиров зажатой иномарки не было шансов выжить.

По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение требований перевозки. Перегруз длинномера превышал норму почти в 1,5 раза. При этом на мосту в обоих направлениях стояли предупреждающие знаки, которые водитель фуры проигнорировал. В результате опоры моста не выдержали нагрузки и рухнули.

В отношении водителя грузовика составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП («Повреждение дорог»), 12.16 («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»), 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»), а также по статье 11.23 («Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха»). Мужчину задержали.

Инцидент произошел накануне в Михайловском районе Приморского края. По мосту в момент обрушения двигались грузовик и легковой автомобиль. В результате фура наехала на легковушку и придавила ее. Ранее сообщалось об одном погибшем. Водитель грузовика не пострадал.

Во время спасательной операции на месте происшествия находился врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Глава региона поставил задачу в течение двух недель завершить обустройство альтернативного проезда через село Осиновка.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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