Американца, приплывшего на Чукотку на лодке, отравят в США

Гражданин США, который утверждает, что приплыл на Чукотку на лодке, в скором времени отправят на родину. Он ожидает депортации в Москве.

Американца задержали пограничники в селе Лаврентия в августе. Мужчина заявил, что путешествовал по реке Юкон и на лодке случайно оказался в открытом море. В результате его прибило к берегам Чукотки.

Нелегального мигранта обследовали медики инфекционного отделения Чукотской окружной больницы, опасных заболеваний обнаружено не было. После чего мужчину отравили в Москву, где он находится в центре временного содержания иностранных граждан. Как только будут готовы все необходимые документы, гражданина депортируют в США.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.18

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