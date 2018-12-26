Счетная палата заявила о рисках роста энерготарифов на Дальнем Востоке

Счетная палата (СП) усматривает риски удорожания электроэнергии при вводе в эксплуатацию новых энергообъектов на Дальнем Востоке из-за увеличения их сметы и планов компании привлечь кредитные средства. Об этом говорится в отчете аудиторов СП по итогам проверки, которая проходила с марта по сентябрь 2018 года.

По оценкам аудиторов, увеличение стоимости составит почти 30 млрд рублей. в 2017-2018 годах. «Вносимые изменения в проектно-сметную документацию повлекли увеличение сметной стоимости строительства на общую сумму 29,9 млрд рублей с 88,992 до 117,402 млрд рублей», – говорится в бюллетене Счётной палаты.

Так, по второй очереди Благовещенской ТЭЦ стоимость выросла на 6,7%, по первой очереди Якутской ГРЭС-2 – на 19,6%, по ТЭЦ в Советской Гавани – на 80%, по первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 – на 26,7%. Увеличение стоимости обусловлено в основном изменениями цен на импортное оборудование в связи с ростом курса доллара.

Рост стоимости стройки подстегнет прежде всего местные тарифы на электроэнергию, сказал заместитель директора «Совета потребителей» Валерий Дзюбенко. Как передает РБК, руководитель группы исследований и прогнозирования рейтингового агентства АКРА Наталья Порохова отмечает, что в случае увеличения смет ТЭЦ в Советской Гавани и Сахалинской ГРЭС-2 будет учтено в тарифе, потребители дополнительно заплатят 5 млрд руб. в год.

Основными клиентами «РусГидро» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири являются, в частности, алмазодобывающая компания АЛРОСА, «Мечел» Игоря Зюзина, «Транснефть», космодром Восточный, а также золотодобывающая компания Petropavlovsk.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.12.18

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