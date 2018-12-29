На открытую шахту в Хабаровском крае сошла лавина, погибли люди

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту схода лавины на территории золотодобывающего предприятия, из-за чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, утром 29 декабря в районе штольни открытого типа золотодобывающего предприятия, расположенного в поселке Многовершинный Николаевского района, при проведении работ внезапно произошел сход снежных масс со склона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, по состоянию на 16:00 местного времени остается неизвестна судьба еще одного человека, поисково-спасательные работы продолжаются. Сотрудники МЧС рассказали, как спасли рабочего, который в момент схода лавины находился в бытовке штольни. На свое местоположение он указал спасателям светом фонаря и был освобожден из снежного плена.

Всего в ходе поисково-спасательных работ непосредственно под снежными массами было обнаружено и извлечено 9 человек. Один из них погиб, другой скончался от полученных травм в больнице. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в районной больнице поселка Многовершинный.

На месте ЧП продолжают работать 55 человек и 6 единиц техники от предприятия и местной пожарной части. С помощью бульдозерной техники, лопат и другого инструмента они ведут расчистку снежных масс. Также на помощь выдвинулась группа спасателей краевого Управления ГО и ЧС из Николаевска-на-Амуре в составе 5 человек и 1 единицы техники. Однако из-за снежных перемётов и перевала они не могут прибыть в поселок.

Кроме этого в готовности продолжают находиться силы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ДВРПСО МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России в составе 56 человек и 5 единиц техники, в том числе воздушное судно. Однако пока в Николаевском районе из-за прохождения циклона метеоусловия не позволяют привлечь авиацию. Также трудность в передвижении наземной группы составляют ледовые переправы на пути следования из-за недостаточной толщины льда.

Из-за прохождения циклона погодные условия в Николаевском районе неблагоприятные: осадки различной интенсивности, метель, ветер с порывами до 22 м/с. Это исключает возможность применения вертолетов. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России ведётся сбор и анализ поступающей информации для координации действий сил и средств, развернут оперативный штаб.

В пресс-службе Следственного управления уточнили, что дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.216 УК РФ). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

В настоящее время в Николаевском районе бушует циклон. Для вылета на место происшествия готовится следственно-оперативная группа, в которую входят наиболее опытные следователи и криминалисты.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 28.12.18

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