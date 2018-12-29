Последнего из 11 горняков, попавших под лавину под Хабаровском, нашли живым

Спасатели обнаружили живым последнего из 11 попавших под лавину сотрудников золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Хабаровского края, сообщает региональное управление МЧС РФ. Поисково-спасательные работы на месте схода снежной массы, длившиеся более 10 часов, завершены. Напомним, в результате ЧП погибли два человека.

В ведомстве уточнили, что всего в ходе поисково-спасательных работ под снегом было обнаружено и извлечено 10 человек. Один из них погиб, другой скончался от полученных травм в больнице.

Кроме того, спасен рабочий, который в момент схода лавины находился в бытовке штольни. На свое местоположение он указал спасателям светом фонаря и был вызволен из снежного плена.

Пострадавших доставили в больницу поселка Многовершинный. Пятерых госпитализировали, остальные отправлены домой на амбулаторное лечение, сообщает региональное правительство. Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

Две лавины сошли в районе участка открытой штольни золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный около 08:30 по местному времени. В спасательной операции было задействовано 55 человек и 6 единиц техники от предприятия и местной пожарной части. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.216 УК РФ).

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 29.12.18

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