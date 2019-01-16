В благовещенском приюте для животных нашли полсотни трупов собак

На территории приюта «Дружок» Благовещенского района проверяющие обнаружили несколько десятков мертвых собак. Трупы находились рядом с клетками, в которых содержались еще живые, но сильно истощенные животные. Местные СМИ сообщают, что приют отлавливал бродячих псов по контракту с администрацией Благовещенска.

Зоозащитники не раз получали сообщения от местных жителей о том, что в приюте жестоко обращаются с животными. Однако руководство учреждения запрещало волонтерам пройти на территорию, чтобы оценить состояние питомцев.

В начале января активисты проникли в приют и увидели там настоящий ад – десятки трупов собак, которые погибли предположительно от голода. Здесь же в вольерах находились полуживые псы, по их внешнему виду можно было понять, что их давно не кормили. Волонтеры тогда забрали больше 30 животных, которым требовалась помощь.

После этого в приют пришли представители надзорных органов. Сотрудники управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области и природоохранной прокуратуры обнаружили 21 живую собаку и 47 трупов животных. На месте также побывала следственно-оперативная группа.

«При выявлении нарушений законодательства будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трупы отвезли на экспертизу, чтобы определить причину смерти животных. «Это вопиющий факт, и уголовное законодательство очень жестко регламентирует эти вещи. Поэтому, в соответствии с законом, виновные люди понесут соответствующее наказание», – заявил губернатор Василий Орлов.

Тем временем, стало известно, что животные отлавливались и привозились в приют по контракту с администрацией, сообщает Амур.инфо. По данным издания, за последний год владелец приюта получил на отлов, транспортировку и содержание бездомных собак около 2 млн рублей.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 16.01.19

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