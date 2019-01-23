В Благовещенске за жестокое обращение с животными задержали главу приюта для собак

В Благовещенске полиция задержала руководителя приюта, где ранее были обнаружены десятки трупов собак. Мужчину обвиняют в жестком обращении с животными.

Как сообщили в пресс-службе МВД, глава приюта находился за рубежом, когда он вернулся, то был задержан оперативными сотрудниками МО МВД России «Благовещенский» и доставлен в отдел полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье».

Как ранее сообщал «Новый День», на территории приюта «Дружок» Благовещенского района проверяющие обнаружили 47 мертвых собак. По заключению ветеринаров, псы скончались от голода. Трупы находились рядом с клетками, в которых содержались еще живые, но сильно истощенные животные. Приют отлавливал бродячих псов по контракту с администрацией Благовещенска.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 22.01.19

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