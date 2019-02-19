Кандидаты в депутаты от ЛДПР подожгли администрацию амурского поселка

В Амурской области двух мужчин задержали по подозрению в поджоге администрации поселка Прогресс. Задержанные признали вину, но не смогли объяснить причину своих действий, ссылаясь на то, что были в состоянии алкогольного опьянения. Поджигателями оказались кандидаты в депутаты в поселковый совет от ЛДПР.

По данным регионального полицейского главка, злоумышленники в ночь на 18 февраля подъехали к зданию на автомобиле, разбили окно на первом этаже и бросили в помещение горящую автопокрышку. Правоохранители вскоре задержали подозреваемых – мужчин 1977 и 1980 годов рождения, изучив следы протектора шин и записи с камер наружного видеонаблюдения. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Задержанными оказались кандидаты в совет Прогресса от ЛДПР, сообщает «Амур.инфо» со ссылкой на главу поселка Прогресс Сергея Провоторова. Чиновник заявил, что не знает, чем руководствовались кандидаты в депутаты, поджигая здание администрации.

Выборы депутатов поселка Прогресс назначены на 3 марта. По информации «Амурской правды», в предвыборной кампании участвуют порядка 50 человек – самовыдвиженцы и кандидаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России».

Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

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