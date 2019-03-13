Волк искусал четырех жителей Приамурья

В Амурской области четыре человека и несколько собак пострадали от нападения волка. Зверя убили и отправили на экспертизу, не исключено, что он был болен бешенством.

Инцидент произошел в ночь на 13 марта в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района. К медикам обратились четыре человека. По их словам, на них напал волк. Они получили рваные раны в схватке с хищником. Кроме того, волк искусал несколько собак. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Амурской области.

«В ближайшее время труп волка будет доставлен в областную ветлабораторию. Специалисты проверят хищника на бешенство. Собаки, пострадавшие при встрече с волком, будут изолированы и помещены на карантин до получения результатов исследований», – сообщил «Амурской службе новостей» начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.

Пострадавших отправили в больницу села Поярково. По данным издания, от нападения волка пострадали трое мужчин и девочка.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 12.03.19

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