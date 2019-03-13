Бешеный конь покусал четырех астраханцев: тяжело пострадал один человек

В Астраханской области бешеный конь напал на людей. От укусов больного животного 4 человека. Все пострадавшие получают лечение.

Инцидент произошел в селе Пироговка Ахтубинского района. Конь неожиданно набросился на хозяина, искусал его, после чего вырвался на улицу и стал носиться по селу, нападая на всех, кто встречался на его пути. Животное покусало мужчину, потом напало на женщину. Ей на помощь пришла прохожая, но и она стала жертвой взбесившегося коня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную службу ветеринарии. В итоге от нападения животного пострадали четверо сельчан. Одна из пострадавших получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, уточняет издание astravolga.ru.

Коня пристрелил муж одной из пострадавших. В селе введен 60-дневный карантин. По словам местных жителей, в последнее время в село стали заходить дикие животные, вероятно, они и заразили коня бешенством.

Ранее в селе в Амурской области 4 человека – трое мужчин и ребенок, а также несколько собак пострадали от нападения волка. Как сообщал «Новый День», зверя убили и отправили на экспертизу. Ветеринары не исключили, что он болел бешенством.

Астрахань, служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 13.03.19

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