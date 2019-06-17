Суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор учительнице, избившей второклассника

В Хабаровском крае суд вынес приговор 50-летней учительницы начальных классов средней школы № 37 Комсомольска-на-Амуре. Как сообщили в пресс-службе СКР, она признана виновной в ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанном с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст.156 УК РФ).

Как писал «Новый День», в соцсетях был опубликован ролик, на котором видно, как учительница прямо в коридоре школы избивает ученика второго класса. Инцидент сняли на видео ученики школы. На записи педагог кричит на ребенка и бьет его по голове и другим частям тела. Пользователи отмечают, что учительница подняла руку на мальчика за то, что тот мешал ей вести урок. По словам родителей одного из учеников данной школы, на видео запечатлена учитель первой категории Татьяна Лескова с педагогическим стажем 24 года.

Установлено, что 14 ноября 2018 года осужденная, находясь в школе № 37, применила насилие в отношении ученика данного учебного заведения. В ходе следствия женщина вину не признала. Для устранения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, следствие внесло представление в адрес органов управления образования. В том числе был поставлен вопрос о повышении эффективности работы школьных психологов, а также принятии мер по повышению стрессоустойчивости педагогов образовательных учреждений.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 17.06.19

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