Побившая ребенка учительница в Комсомольске попала под «уголовку». Ее отстранили от работы (ФОТО)

Следователи возбудили уголовное дело после появления в Сети видео с избиением учительницей начальных классов ребенка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре, сообщает хабаровское региональное управление Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Отмечается, что в ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений. Следователи проверят условия жизни и воспитания мальчика в семье. Также они дадут «оценку действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», говорится в сообщении.

Избившая ученика педагог отстранена от работы до выяснения всех обстоятельств инцидента, сообщила начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова. Она отметила, что по поручению губернатора края проводится служебное расследование, по итогам которого «в отношении педагога будут применены соответствующие меры», сообщает пресс-служба главы региона. Согласно Трудовому кодексу РФ, учительнице могут вынести замечание или выговор либо уволить. Как отметили в краевом минобрнауки, педагог работает в школе более 10 лет, ранее подобного поведения за ней не было замечено.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как учительница прямо в коридоре школы №37 Комсомольска-на-Амуре избивает ученика второго класса. Инцидент сняли на видео ученики школы.

Учительница бьет ребенка в школе Комсомольска-на-Амуре, скриншот видео YouTube

На записи педагог кричит на ребенка и бьет его по голове и другим частям тела. Пользователи отмечают, что учительница подняла руку на мальчика за то, что тот мешал ей вести урок. По словам родителей одного из учеников данной школы, на видео запечатлена учитель первой категории Татьяна Лескова с педагогическим стажем 24 года.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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