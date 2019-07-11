В психдиспансере Хабаровского края отравились более 200 пациентов

Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в Эльбанском психоневрологическом интернате в Хабаровском крае. Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку учреждения, в пищеблоке найдены многочисленные нарушения.

По данным Роспотребнадзора, в психинтернате заболели 135 человек. 19 пациентов госпитализированы в Амурскую центральную районную больницу.

В краевой прокуратуре сообщают о более чем 200 случаях заражения. Ведомство объявило о начале проведения проверки, в ходе которой правоохранительные органы оценят соблюдение требований к содержанию пациентов и своевременному оказанию медпомощи.

Тем временем, специалисты Роспотребнадзора осмотрели пищеблок учреждения, взяли пробы продуктов, воды и анализы у больных. Сотрудники управления выявили многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, они касались обработки яиц, условий хранения продуктов, отсутствия технологических карт на блюда. Кухонный инвентарь также требует замены.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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