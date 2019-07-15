Названа причина отравления 200 пациентов хабаровского психдиспансера

Специалисты установили причину вспышки кишечной инфекции в психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края. Пациенты заболели из-за некачественной пищи.

Как сообщила министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова, в анализах заболевших, а также в молочном креме, которым накануне кормили пациентов, выделена сальмонелла. Кроме того, эксперты нашли множество нарушений в организации питания пациентов.

«Сегодня уже принято распоряжение о привлечении директора учреждения к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля», – цитирует Петухову «Интерфакс».

В психинтернате не соблюдалась технология приготовления пищи. Также поставщик, с которым был заключен контракт на поставку продуктов, продал учреждению некачественный товар.

Вспышка кишечной инфекции была зафиксирована на прошлой неделе. Более 200 человек заболели, 21 из них госпитализировали, для остальных в интернате создан инфекционный стационар. СКР возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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