Мэр Комсомольска-на-Амуре в третий раз подал в отставку

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление об отставке. Городская дума должна рассмотреть заявление 17 июля. Климов уже дважды подавал в отставку – в сентябре и декабре 2018 года, но потом поменял решение.

В первый раз отставку Климову предложил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, оценив его работу как неудовлетворительную, напоимнает «Интерфакс». Следующий губернатор края Сергей Фургал критиковал мэра за растущие расходы на содержание городских чиновников. Тем не менее, тогда он принял решение оставить Климова на посту до следующих выборов, чтобы избежать безвластия в городе.

Выборы нового мэра и депутатов городской думы состоятся в Комсомольске-на-Амуре 8 сентября.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 11.07.19

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