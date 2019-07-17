Комсомольск-на-Амуре остался без главы

Городская дума Комсомольска-на-Амуре приняла досрочную отставку по собственному желанию главы города Андрея Климова, сообщили в пресс-службе администрации. «Городская дума единогласно приняла решение о прекращении полномочий главы города с 17 июля», – говорится в сообщении.

До выборов, которые намечены на 8 сентября, обязанности главы администрации Комсомольска-на-Амуре будет исполнять первый заместитель главы города Евгений Коршиков.

Как писал «Новый День», Климов уже дважды подавал в отставку – в сентябре и декабре 2018 года, но потом поменял решение.

В первый раз отставку Климову предложил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, оценив его работу как неудовлетворительную, напоимнает «Интерфакс». Следующий губернатор края Сергей Фургал критиковал мэра за растущие расходы на содержание городских чиновников. Тем не менее, тогда он принял решение оставить Климова на посту до следующих выборов, чтобы избежать безвластия в городе.

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 16.07.19

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