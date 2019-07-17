Уникальный пляж на Дальнем Востоке может исчезнуть

Уникальный пляж во Владивостоке может исчезнуть из-за туристов, забирающих в качестве сувениров стеклянные кусочки, которыми покрыто побережье.

По словам очевидцев, турфирмы привозят в это уникальное место автобусы с путешественниками из Китая. Несмотря на запрещающие надписи, туристы набивают пакеты отшлифованным стеклом.

Местные жители опасаются, что иностранцы постепенно полностью очистят пляж от стекла и это место перестанет быть чем-то особенным. Ученые из Дальневосточного федерального университета подсчитали, что пляж исчезнет примерно через 20 лет.

У загадки появления стеклянного пляжа есть две версии. По одной из них рядом с берегом потерпел крушение корабль со стеклянной тарой, разбившиеся банки и бутылки выбросило на сушу и отшлифовало прибоем. Во второй версии – на пляж свозил свои отходы стекольный завод.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 17.07.19

«Было бы правильно»: спикер Госдумы настаивает на изменении Конституции РФ. / Комсомольск-на-Амуре остался без главы. / Валерий Соловей: Кремль падет к 2022 году – все произойдет стремительно. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»