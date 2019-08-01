В Италии на пляж вернули 10 тонн песка и камней, изъятых у туристов

На пляжи курортов Сардинии вернули 10 тонн песка, камней и ракушек, которые туристы пытались вывезти из страны в течение многих лет.

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, отдыхающие в стране иностранцы постоянно пытаются забрать с собой в качестве сувенира камни или песок с местных пляжей. Однако это запрещено законом. Так попытка вывезти за рубеж бутылку с песком в 2018 году обошлась туристу в 1000 евро штрафа.

В аэропорту Олбии за несколько лет накопилось более 10 тонн таких «сувениров». С помощью геологов и природоохранной полиции власти определили два подходящих места – пляж Порто-ди-Сан-Паоло и остров Таволлар, куда и вывезли все конфискованное.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 29.07.19

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