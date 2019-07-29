В Приморье умер пациент нелегального центра реабилитации

Во Владивостоке скончался пациент центра реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией. Выяснилось, что у организации не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.
31-летний мужчина обратился в АНО социальной реабилитационной помощи «Расцвет» в апреле, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Он был помещен в центр для оказания услуг помощи в избавлении от алкогольной зависимости, а через несколько дней скончался.
«Следствием установлено, что лицензия на осуществление медицинской деятельности у данной организации отсутствует, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества», – говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни». В центре провели обыски, допрашивали сотрудников и пациентов. Расследование продолжается.
Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»
Владивосток. Другие новости 28.07.19
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