В нелегальном центре реабилитации во Владивостоке издевались над пациентами

Расследование смерти мужчины, лечившегося от алкоголизма в реабилитационном центре во Владивостоке, выявило, что сотрудники издевались над пациентами. Директор учреждения арестован.

О гибели 31-летнего мужчины, который обратился в АНО социальной реабилитационной помощи «Расцвет», стало известно в конце июля. Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни».

В ходе расследования выяснилось, что у организации не было лицензии на осуществление медицинской деятельности. Более того, в рехабе применялись различные незаконные методы физического и морального воздействия на пациентов, а также ограничивалась свобода их передвижения.

«В ходе обыска в здании центра сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и освобождены 15 незаконно удерживаемых там лиц», – сообщили в пресс-службе управления СКР по Приморскому краю.

По уголовному делу задержан 33-летний генеральный директор АНО «Расцвет». Расследование продолжается.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 19.08.19

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