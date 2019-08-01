Очередной тайфун угрожает Приморью

Тайфун «Випа» грозит обрушиться на Приморский край, принеся большое количество осадков. Согласно прогнозам Примгидромета, стихия ударит 12-13 августа.

«На сегодня есть ряд оснований предполагать, что тайфун «Випа» может повторить траекторию тайфуна «Данас», пройдя над Желтым морем, перевалив Корейский полуостров, через Владивосток и Находку, и пойдет далее вдоль восточного побережья Приморья», – приводит слова главы Примгидромета РИА «Новости».

Кубай пояснил, что за ближайшие 10 суток ситуация в тропосфере может измениться, но если предположение о возможном выходе тайфуна на Приморский край подтвердится, то ливни накроют регион 12-13 августа. «Если предположение подтвердится, то Приморскому краю достанется очень приличная порция осадков… О прямой угрозе для Приморья все службы жизнеобеспечения и органы власти будут предупреждены заблаговременно», – добавил синоптик.

Напомним, тропический шторм «Данас» в июле принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке – половина месячной нормы. Больше всего досталось поселку Преображение Лазовского района – 125 мм. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Уровни воды поднялись на 0,8-2 метра на реках Хасанского района, Уссурийского округа, Партизанского района, Лазовского района и Ольгинского района. Проезд к некоторым селам был ограничен, сейчас его восстановили.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 01.08.19

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