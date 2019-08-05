Мощный тайфун «Франциско» ударит по Приморью

Спасатели предупредили о приближении к Приморью тайфуна «Франциско», который принесет 8 августа в регион ливни и штормовой ветер, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи Южного побережья, утром и днём 8 августа, ночью 9 августа, в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров и более», – говорится в сообщении ведомства.

В отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду, на реках возможен подъём уровня воды. Повышенное внимание уделено восьми наиболее паводкоопасным районам региона – Хасанскому, Октябрьскому, Шкотовскому, Партизанскому, Лазовскому, Чугуевскому, Ольгинскому, а также Уссурийскому городскому округу.

Оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности. Приморские спасатели предупреждают о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций: роста количества ДТП, происшествий на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры, обрушении слабо закрепленных рекламных конструкций, падении деревьев.

Ранее синоптики сообщали о мощном тайфуне, который может выйти на Приморье в первой декаде августа.

Как писал «Новый День», в июле тропический шторм «Данас» принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке – половина месячной нормы. Больше всего досталось поселку Преображение Лазовского района – 125 мм. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Уровни воды поднялись на 0,8-2 метра на реках Хасанского района, Уссурийского округа, Партизанского района, Лазовского района и Ольгинского района. Проезд к некоторым селам был ограничен, сейчас его восстановили.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 02.08.19

Прогноз неутешительный: погода не поможет ликвидации пожаров в Сибири, количество ЧП будет расти. / МЧС отчиталось о снижении скорости распространения пожаров в Сибири. / «Драматическая ситуация»: глава Росгидромета предупредил о новых наводнениях на Дальнем Востоке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»