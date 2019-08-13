Трагедия в Приморье: отчим забил до смерти 2-летнюю падчерицу после пьяного застолья

Житель Приморского края до смерти забил свою падчерицу, которой был 1 год 9 месяцев. По информации регионального управления Следственного комитета, 21-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

Тело ребенка с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено года в квартире дома в селе Ильинка Ханкайского района Приморья. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют все версии трагедии. Назначены судебно-медицинская экспертиза тела малышки, а также молекулярно-генетическая экспертиза. Расследование дела продолжается.

По данным местных СМИ, семья была неблагополучной, а убийство произошло после пьяного застолья. 29-летняя мать девочки уснула, а ее сожитель остался выпивать. По одной из версий, ребенок мешал отчиму употреблять алкоголь и сильно избил ее за это, пишет «КП – Дальний Восток». По некоторым данным, побои сопровождались действиями сексуального характера.

Напомним, в марте прошлого года в Сочи отчим убил пятилетнюю падчерицу и закопал тело в лесу. Сообщалось, что мужчина ударил девочку кулаком в живот за то, что она вел себя слишком шумно, и отправил ее спать. Мать в это время находилась в роддоме. Наутро девочка была мертва. Тогда отчим попытался скрыть следы преступления, закопал труп в лесу, а сам хотел сбежать из России.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 13.08.19

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