В Сочи отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней девочки

Пропавшую накануне пятилетнюю девочку, поисками которой занимались спасатели, полицейские и местные жители, нашли мертвой в лесу. Отчим ребенка, сообщивший о его пропаже, ранее перестал выходить на связь. Когда мужчину нашли, он признался, что убил падчерицу, а тело закопал.

Об исчезновении девочки в селе Бестужевское Краснодарского края правоохранителям стало известно в ночь с 13 на 14 марта. Отчим рассказал, что малышка ушла из дома вечером, сначала ее искали собственными силами, затем обратились в полицию. Местное управление СКР возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В поисковой операции участвовали более тысячи человек, в том числе спасатели, полицейские, сотрудники Росгвардии и волонтеры. Кроме того, стало известно, что отчим девочки перестал выходить на связь.

Мужчину обнаружили в одном из хостелов в Адлере. Во время допроса он признался, что убил ребенка и закопал тело в лесу, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в СКР.

Местные СМИ со слов собеседников в правоохранительных органах сообщают, что отчим остался дома с детьми, пока мать была в роддоме. Падчерица вела себя очень шумно, и мужчина ударил ее кулаком в живот, после чего отправил спать. Наутро девочка была мертва. Тогда убийца попытался скрыть следы преступления, закопал труп в лесу, а сам хотел выехать из страны.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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