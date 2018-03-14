В Сочи более тысячи человек ищут пятилетнюю девочку Возбуждено уголовное дело

В селе Бестужевское Краснодарского края пропал пятилетний ребенок. Девочку ищут более тысячи человек, среди которых спасатели, полицейские, сотрудники Росгвардии и местные жители. Кроме того, перестал выходить на связь отчим ребенка, который ранее сообщил о его пропаже.

Об исчезновении девочки стало известно в полночь с 13 на 14 марта. Накануне с шести до десяти вечера родители пытались сами отыскать дочь, а затем обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время поисками ребенка заняты 500 полицейских, 113 человек из отрядов спасателей, 150 сотрудников Росгвардии, 45 казаков, 65 волонтеров и лесников и 100 сотрудников мэрии Сочи, сообщает местный портал «Кубань24». С воздуха местность обследуют два квадрокоптера с тепловизорами. В случае расширения зоны поиска еще 700 человек находятся в резерве.

«С целью установления всех обстоятельств исчезновения девочки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщает пресс-служба СКР.

Кроме того, сотрудники полиции пытаются установить местонахождение отчима исчезнувшей. 28-летний мужчина ранее сообщил о пропаже девочки, а позже перестал выходить на связь.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 14.03.18

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