Во Владивостоке забили насмерть кондуктора трамвая

Во Владивостоке женщина-кондуктор погибла на рабочем месте. Мужчина несколько раз ударил ее по голове, от чего пострадавшая скончалась. Убийцу задержали.

Инцидент произошел на конечной остановке на улице Сахалинская, сообщает пресс-служба УМДВ по городу. Мужчина несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора в трамвае. Отмечается, что злоумышленник атаковал жертву «без видимых причин», когда выходил последним из трамвая, а затем скрылся с места преступления.

«При обследовании места происшествия немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель города Владивосток», – рассказали в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время с задержанным работают следователи. Опрашиваются очевидцы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 01.10.19

Росстат назвал цену переписи населения. / Кризиса «нет»: Росстат отчитался о росте промпроизводства. / В России вырос налог на пальмовое масло. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»