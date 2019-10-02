Убийца кондуктора во Владивостоке может быть причастен к другим нападениям

Мужчина, убивший женщину в трамвае во Владивостоке, может быть причастен еще к двум нападениям. По словам соседей, подозреваемый и ранее вел себя неадекватно и имеет психическое заболевание.

В настоящее время следователи проверяют причастность мужчины к нападению на водителя другого трамвая, которое произошло 24 сентября, пишет ИА PrimaMedia. Конфликт начался с того, что пассажир отказался платить за проезд, затем он достал шило и ударил женщину-машиниста в голову.

«Пострадавшую осмотрел врач скорой. Рана – поверхностная, точечная, с поверхностным повреждением кожи. Серьезных травм нет, водитель трамвая осталась на месте вызова. Туда же вызвана полиция, которая начала искать мужчину для задержания», – рассказал и.о. главного врача скорой помощи Олег Сорокин.

Кроме того, тот же человек напал на женщину-охранника в трамвайном депо, которое находится между остановками Новожилова и Борисенко. Предположительно, мужчина направился туда сразу после избиения кондуктора 1 октября и разбил окно. Сторож не стала нажимать на тревожную кнопку, тогда злоумышленник напал на нее. После этого пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Соседи подозреваемого утверждают, что он всегда был нетерпим к общественному транспорту и даже предпринимал попытки поджога, передает портал VLnews24. По словам жильцов, задержанный состоял на учете в психдиспансере. Мужчина часто буянил в подъезде и долбился в двери квартир.

Напомним, убийство в трамвае во Владивостоке произошло вечером 1 октября. Мужчина несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора, а затем скрылся с места преступления. Женщина скончалась. Найти злоумышленника помогла служебная собака, его задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 02.10.19

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