Якутские следователи предъявили двум экс-руководителям предприятия АК «АЛРОСА» обвинения в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба (ч.3 ст.216 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, обвинения предъявлены бывшему начальнику подземного рудника «Мир» Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера этого предприятия Александру Манну.

Суд арестовал экс-руководителей «АЛРОСЫ» по делу о гибели восьми человек

Следствие установило, что в июле 2017 года в подземном руднике «Мир» в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что обвиняемые знали возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу рудника и не приняли мер к выводу работников из выработок, что привело к трагедии. 4 августа 2017 года произошла авария, в результате которой 8 работников рудника погибли.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального ФСБ, при взаимодействии с которыми оба фигуранта были задержаны. По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн – воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается. Следствием устанавливается причастность к произошедшему других должностных лиц АК «АЛРОСА».

Якутск, Иван Гридин

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