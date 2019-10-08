Экс-начальник рудника «АЛРОСЫ», где погибли 8 горянков, совершил суицид

Следственный комитет проводит проверку по факту самоубийства бывшего начальника подземного рудника «Мир» компании АК «АЛРОСА» Алексея Бурксера в следственном изоляторе Якутска. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Якутии.

По данным ведомства, тело Бурксера было обнаружено в СИЗО с признаками суицида. «Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены иные неотложные проверочные мероприятия», – говорится в сообщении СУ СКР по Якутии.

Как сообщал «Новый День», Бурксера и бывший и.о. главного инженера предприятия Александра Манна накануне арестовали по делу об аварии на руднике в 2017 году, в результате которой погибли 8 горняков. Обоим были предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба (ч.3 ст.216 УК РФ).

Согласно материалам следствия, в июле 2017 года в подземном руднике «Мир» в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что обвиняемые знали о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу рудника и не приняли мер к эвакуации работников, что привело к трагедии. 4 августа 2017 года на руднике произошел прорыв воды в шахту, в результате которой 8 горняков погибли.

7 октября суд по ходатайству следствия санкционировал арест обоих обвиняемых в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн – воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Расследование дела продолжается. Следствие устанавливает причастность к аварии других должностных лиц «АЛРОСЫ».

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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