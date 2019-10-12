В Японии объявлен высший уровень опасности из-за супертайфуна

Власти Японии объявили о введении наивысшего уровня опасности в семи префектурах, в том числе в Токио, Канагава, Нагано. Поводом послужили небывалой силы ливни, которые вызваны приближающимся тайфуном «Хагибис». По оценкам экспертов, это самый мощный тайфун в Японии за последние 60 лет. Как сообщалось ранее, из-за удара стихии погиб один человек, еще пятеро ранены.

Метеорологи сравнивают этот тайфун по силе и по возможным разрушениям с тайфуном «Ида», который ударил по Японии в сентябре 1958 года. Тогда погибли 1269 человек. Сейчас в Токио наблюдается сильный дождь, который сопровождается шквалистым ветром. Тайфун ударит по японской столице в ночь на воскресенье. Тогда сила ветра может усилиться до 45 метров в секунду при порывах до 60 метров в секунду. Ветер такой силы способен опрокидывать транспортные средства, вырывать и валить деревья, опоры электропередачи.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 12.10.19

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