В Японии растет число жертв мощнейшего за 60 лет тайфуна

В Японии число погибших в результате удара тайфуна «Хагибис» увеличилось до восьми человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo. По данным телеканал NHK, еще не менее 17 человек числятся пропавшими без вести и 106 – пострадали. Ранее сообщалось о пяти погибших и 70 пострадавших.

Вечером 12 октября тайфун «Хагибис» обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Скорость ветра в центре достигает 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров в секунду.

Из-за разгула стихии в Японии полностью прекращено железнодорожное и авиасообщение. Кроме того, наблюдаются масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. Данных о пострадавших среди российских граждан нет. 12 октября российское посольство в Японии призвало россиян избегать поездок в Токио в связи с приближением тайфуна «Хагибис».

Метеорологи сравнивают этот тайфун по силе и по возможным разрушениям с тайфуном «Ида», который ударил по Японии в сентябре 1958 года. Тогда погибли 1269 человек. Ветер скоростью 45 метров в секунду способен опрокидывать транспортные средства, вырывать и валить деревья, опоры электропередачи.

Токио, Иван Гридин

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