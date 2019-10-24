В самолете над Хабаровском от сердечного приступа умер младенец

На борту самолета, следовавшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался трехмесячный малыш. По словам мамы ребенка, мальчика везли на операцию, но у него не выдержало сердце.

Ребенок родился раньше срока весом всего 980 граммов, сообщает «Кам 24». У младенца диагностировали порок сердца, сделали переливание крови и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи приняли решение отправить мальчика на операцию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

Матери ребенка медики сказали, что малыша повезут в кувезе с полным контролем жизненных функций. Однако оказалось, что трехмесячного младенца перевозили пассажирским рейсом. Ребенка в переноске держал на коленях один из врачей-реаниматологов. Портативный аппарат ИВЛ стоял рядом на полу.

Перед снижением у малыша произошел сердечный приступ, врачи приняли меры, но датчик на ноге ребенка показал, что приступ повторился. Реаниматолог делал непрямой массаж сердца, но вскоре последовал третий приступ, который стал последним. «Оказалось, что кончились лекарства и кислород», – утверждает мать.

По ее словам, бортпроводники предоставили баллон с кислородом, но он не подошел к маске младенца. Сердце мальчика остановилось за 20 минут до посадки.

Женщина считает, что медики не обеспечили ее ребенку необходимые условия перевозки. Она написала жалобу в Министерство здравоохранения и готовит запрос в прокуратуру.

В краевом минздраве сообщили о начале служебного расследования. «Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полете, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск», – говорится на сайте ведомства.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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